Il Gruppo di Firenze: «Solo con la vaccinazione si può garantire la sicurezza del ritorno a scuola in presenza»

Il Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità ha scritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sui vaccini a scuola. La lettera ha come primi firmatari Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, e Pietro Ichino, Professore Emerito di Diritto del Lavoro, ex senatore. Insieme a loro tanti professori universitari, avvocati e giornalisti.

«Signor presidente, desideriamo esprimerle la nostra profonda preoccupazione per il fatto che a tutt’oggi non sappiamo se e come si intenda garantire un inizio del prossimo anno scolastico in presenza per tutti gli studenti italiani. Anche i risultati delle prove Invalsi hanno purtroppo certificato il drammatico arretramento dei livelli di apprendimento causato dall’emergenza della pandemia in tutta la scuola italiana, in particolare nelle superiori, chiuse per più tempo negli ultimi due anni scolastici».

«Noi riteniamo – continua la lettera del Gruppo di Firenze – che per sventare il rischio di un altro anno funestato dal confinamento a casa di bambini e ragazzi sia indispensabile una legge che condizioni all’avvenuta vaccinazione l’ammissione al lavoro del personale scolastico e la frequenza delle lezioni agli studenti, con la sola eccezione di coloro per i quali ci siano controindicazioni mediche. Sappiamo delle resistenze verso questo tipo di provvedimento, tuttavia confidiamo che Lei saprà richiamare il governo e il parlamento alla necessità di assumersi questa responsabilità verso il paese e verso l’istituzione scolastica, che è così fondamentale per il futuro dell’Italia e in particolare dei suoi giovani cittadini».

Ecco l’elenco dei firmatari:

Giovanni Maria Flick Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Pietro Ichino Professore Emerito di Diritto del Lavoro Università Statale di Milano

Giovanni Belardelli Professore Ordinario di Storia delle dottrine politiche Università di Perugia

Sergio Belardinelli Ordinario di Sociologia dei processi culturali Università di Bologna

Marco Bentivogli Già Segretario generale della FIM CISL, ora Coordinatore di Base Italia

Carlo Cottarelli Economista, dirige l’Osservatorio sui Conti Pubblici della Cattolica di Milano

Enrico Deaglio Giornalista e scrittore

Riccardo Del Punta Professore Ordinario di Diritto del Lavoro Università di Firenze

Andrea Del Re Avvocato Cassazionista, Vicepresidente Scuola Superiore della Magistratura

Roberta De Monticelli Già Ordinario di Filosofia della Persona, Università Vita Salute San Raffaele

Andrea Del Re Avvocato Cassazionista, Vicepresidente Scuola Superiore della Magistratura

Elsa Fornero Docente di Economia Uni. di Torino, Ministro del Lavoro nel Governo Monti

Chiara Frugoni È stata Docente di Storia medievale a Pisa, Roma Tor Vergata, Parigi

Carlo Fusaro Già Ordinario di Diritto pubblico comparato Università di Firenze

Silvio Garattini Fondatore e Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri

Enrico Morando Presidente di LibertàEguale, Viceministro dell’Economia nel Governo Gentiloni

Piero Ignazi Professore Ordinario di Scienza politica Università di Bologna

Mauro Magatti Professore Ordinario di Sociologia generale Università Cattolica di Milano

Massimo Pallini Professore Ordinario di Diritto del Lavoro Università Statale di Milano

Angelo Panebianco Professore Emerito di Scienza politica Università di Bologna

Francesco Perfetti È stato Professore Ordinario di Storia contemporanea alla LUISS di Roma

Gianfranco Pasquino Professore Emerito di Scienza politica e Accademico dei Lincei

Adriano Prosperi Professore Emerito di Storia moderna presso la Scuola Normale di Pisa

Alessandro Rosina Professore Ordinario di Demografia Università Cattolica di Milano

Lucia Valente Professore Ordinario di Diritto del Lavoro Università La Sapienza