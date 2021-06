Lavoro, Orlando: «La selettività dello sblocco dei licenziamenti ha evitato una spirale di tensione»

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è tornato a parlare a Montecitorio dopo l’accordo tra governo e sindacati sullo sblocco dei licenziamenti per alcuni settori (edilizia, manifatturiero) e la garanzia dell’ampliamento degli ammortizzatori sociali per quelli ancora in crisi, come calzaturiero e moda.

«Stiamo uscendo gradatamente da questa fase, anche confortati da dati incoraggianti sulla ripresa in atto e sulle attese per il prossimo autunno – ha detto Orlando rispondendo alle domande dei deputati durante il question time – Alcuni settori, però, continuano a manifestare segnali di sofferenza: i dati ci dicono che i più penalizzati sono quelli a prevalenza di donne, giovani e lavoratori con basse competenze». Per questo il ministro ha ribadito il prolungamento del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre per il comparto più colpito dalla crisi, cioè tessile e calzaturiero, ulteriori tredici settimane di cassa straordinaria per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale.

Orlando ha poi parlato dell’accordo firmato a palazzo Chigi, sottolineando l’importanza del dialogo con Cgil, Cisl e Uil e con i loro segretari, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, convocati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Da un lato, le parti sociali si impegnano a raccomandare, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente e dal decreto – ha spiegato – Dall’altro, si conviene su una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociale, sull’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua».

Provvedimenti da adottare nelle prossime settimane nel contesto di una più ampia riforma del lavoro. «La riforma mira a garantire tutti i lavoratori, creando un sistema di tutela universale, ma in grado di cogliere la strutturale elasticità delle dinamiche dei diversi settori produttivi – ha concluso l’esponente dem – E al fine di assicurare la massima tutela dei lavoratori in situazioni di precarietà e di transizione occupazionale, non vi sarà soluzione di continuità tra le misure emergenziali di integrazione salariale e i nuovi strumenti di protezione previsti dalla riforma».