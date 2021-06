Grillo affitta la villa di Bibbona. Forse per pagare le querele…

Villa Corallina, la splendida dimora di Beppe Grillo a Marina di Bibbona (Livorno) teatro di summit del Movimento Cinque Stelle e di incontri riservati faccia a faccia con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è in affitto alla cifra di 12.750 euro alla settimana. La dimora, otto stanze e sette bagni, che già in passato è stata affittata, come riporta il sito di Repubblica Firenze, e che Grillo dichiarò nel 2013 di voler ritirare dal mercato, ricompare nel portafoglio di residenze di charme offerte in affitto per questa estate da Emma Villas, realtà leader di intermediazione immobiliare di dimore e casolari di prestigio per vacanze.

Del resto non è un mistero che le spese legali di Grillo sono assai care e con l’addio a Rousseau non sarà più l’associazione di Davide Casaleggio a coprire le spese: nel 2018 i problemi legali del comico sono costati 285mila euro.