Morto per Covid Angelo Giarda, l’avvocato milanese che difese Alberto Stasi

Angelo Giarda, professore emerito di Diritto processuale penale all’Università Cattolica e noto avvocato nel foro di Milano, è morto per Covid. Avrebbe compiuti 81 anni a giugno.

Difese, fra gli altri, Alberto Stasi e Saipem. Dopo aver conseguito a pieni voti la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, ha insegnato come assistente e poi come professore negli atenei di Pavia, Sassari, Trieste e alla Cattolica di Milano. Iscritto all’ordine degli avvocati di Milano dal 1967, è stato autore di numerose pubblicazioni dedicate allo studio degli istituti più significativi del processo penale.