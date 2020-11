Covid, 33.979 nuovi casi e 546 decessi: sono 45.229 dall’inizio della pandemia

Diminuiscono i casi dei positivi al Covid-19, sono 33.979, in calo di 3276 casi (erano 37.255 ieri). In calo anche i tamponi eseguiti ma sfiorano comunque i duecentomila: oggi il dato dei tamponi è di 195.275, rispetto ai 227.695 eseguiti nella giornata di ieri, meno 32.420.

Aumenta, inoltre, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva a 17,4, ieri era del 16,3. Rimane stabile il numero dei decessi: 546 rispetto ai 544 di ieri, e che arriva a 45.229 morti dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In terapia intensiva sono attualmente ricoverate 3.422 persone (+116 da ieri). Il totale dei guariti è di 420.810 (+9.376), mentre gli attualmente positivi 712.490 (+24.055).

In Lombardia 8.060 casi Covid in più rispetto a ieri, che fanno salire i contagiati attuali a 162.541, e 181 morti. Dei nuovi casi, 7.781 sono ricoverati con sintomi, 837 in terapia intensiva (+20) e 153.923 in isolamento domiciliare. Sono 320.780 i casi totali e 138.872 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi pari a 38.702.

«Oggi su quasi 23 mila tamponi nel Lazio (-7.388 da ieri) si registrano 2.612 casi positivi (-385), 21 i decessi (-18) e 240 i guariti. Sale leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi. Sono 3.159 i ricoveri (+83) e 274 in terapia intensiva (+1)». Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. In Veneto 2.792 nuovi casi Covid e gli attuali contagiati passano a 61.506: 1.934 ricoverati con sintomi, 241 in terpaia intensiva (+13) e 59.331 in isolamento domiciliare. i deceduti sono 2.845, +29 rispetto a ieri, con un incremento dei tamponi pari a 15.122. Il totale dei casi è 100.876, 36.525 i dimessi guariti. In Piemonte i nuovi casi sono 3.682, in Emilia Romagna 2.822, in Toscana 2.653. Solo il Molise sotto i 100 casi (ne ha registrati 85).

Sono circa 200 in più rispetto ieri i nuovi casi di Covid in Campania in 24 ore, con 3.771 positivi (di cui 3.214 asintomatici e 557 sintomatici) su 24.948 tamponi, circa 4mila in meno rispetto ieri. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione e porta il totale positivi a 111.187 e quello dei tamponi a 1.267.192 dall’inizio della pandemia. Sono 35 i decessi registrati dal 30 ottobre a ieri, con il totale che sale a 1.029. I nuovi guariti sono 725, e il totale è 21.901. Su i 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 194: mentre rispetto ai 3.160 posti letto di degenza tra ospedalità Covid e privati, sono occupati 2.224.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 316.589 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 319.813 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 10.093 (+344 rispetto a ieri), quelle negative 306.496. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 174 (+5 rispetto a ieri).