Coronavirus, ecco i verbali del Comitato tecnico scientifico

I cinque verbali online sul sito della Fondazione Einaudi

Via il segreto, almeno in parte. Così come annunciato ieri, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico che ha prestato supporto al Governo durante l’emergenza coronavirus sono stati desecretati e pubblicati alle 12 di oggi sul sito della Fondazione Einaudi, che aveva vinto il ricorso al Tar del Lazio contro la decisione dell’Esecutivo di mantenere il segreto. Una decisione che era stata poi congelata dal Consiglio di Stato, almeno fino al 10 settembre, per via dell’opposizione della Presidenza del Consiglio alla discovery.

I documenti sono stati trasmessi ieri sera alle 21.15 tramite Pec dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli agli avvocati Enzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero. Si tratta delle copie dei verbali n.12 del 28.2.2020; n.14 dell’1.3.2020; n.21 del 7.3.2020; n.39 del 30.3.2020 e n.49 del 9.4.2020.

Verbale del 28 febbraio

Verbale dell’1 marzo

Verbale del 7 marzo

Verbale del 30 marzo

Verbale del 9 aprile

Mancano ancora gli ultimi verbali, quelli che hanno portato alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre.