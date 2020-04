Il spread sale dopo il taglio del rating italiano

Piazza Affari gira invece in positivo, dopo un’apertura difficile. Ma i titoli italiani rimangono sorvegliati speciali

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi, sorvegliato speciale di oggi dopo la decisione di Fitch, si mantiene in area 227 punti, comunque in forte rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 219.

Piazza Affari gira invece in positivo dopo un avvio in calo a seguito del taglio del rating sovrano a ’BBB-’ : il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,81% a 17.819 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 230 punti, dopo aver chiuso ieri a 223.

Secondo gli esperti, la decisione dell’agenzia di rating di tagliare il giudizio dell’Italia a BBB- (un gradino sopra il livello junk), pur mantenendo stabile l’outlook allinea il suo rating a quello di Moody e può impattare sul mercato soprattutto in vista della prossima decisione di Moody’s sul rating italiano in agenda per il prossimo 8 maggio (Moody’s ha una valutazione Baa3 sull’Italia).

L’attenzione è poi concentrata sull’asta medio-lungo di fine mese in cui il Tesoro offre fino a 6 miliardi di euro nel Btp e Ccteu questa mattina, e alla luce di Fitch si potrebbe accentuare la pressioni sui titoli di Stato italiani. Per gli analisti di Unicredit comunque “il sell-off dovrebbe essere di breve durata, poichè la Bce confermerà con tutta probabilità domani che la Banca è pronta a intraprendere ulteriori azioni se necessario e continuerà a fornire supporto sul mercato secondario con gli acquisti nell’ambito del Pepp. Per gli strategist un ritorno dello spread a 250 punti base comunque »sembra probabile in vista della revisione di Moody’s”.